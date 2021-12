Si accende il Natale a Santo Stefano al Mare: l’Assessore Garibaldi “Per accogliere tutti in un’atmosfera magica”

Questa sera a Santo Stefano al Mare verranno accese le luminarie di Natale. "L'Amministrazione - afferma l’Assessore Maria Teresa Garibaldi - torna ad accendere le luci delle feste per accogliere cittadini e turisti in un’atmosfera di calore e magia. Il Natale è la festa più amata e le luminarie con la loro luce creano suggestive immagini del paese: i tronchi e i rami degli alberi di Piazza Cavour brillano delle prime luci di Natale, le strade e le piazze del paese si illumineranno per prepararsi al periodo di festa più atteso da adulti e bambini”-

Come ogni anno agli anziani verrà consegnato un dono natalizio: un gesto simbolico ma doveroso a significare la vicinanza dell' Amministrazione a chi, col proprio lavoro, ha contribuito a far crescere il paese. “Soprattutto a Natale nessuno deve restare indietro – termina Garibaldi - per questo a breve partirà il bando di sostegno per le locazioni che verrà pubblicato in settimana sul sito del Comune e sarà finanziato con fondi regionali". L'amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare augura a tutti un sereno Natale.