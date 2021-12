Sanremo: attesa per i risultati dei tamponi per i dipendenti, domani ancora chiusi gli uffici Anagrafe

Rimarranno chiusi anche domani gli uffici dell’Anagrafe di Sanremo. La conferma arriva da palazzo Bellevue, a seguito dell’attesa per i risultati dei tamponi dei dipendenti, dopo la positività di tre di loro, la settimana scorsa.

Inizialmente sembrava che gli uffici potessero aprire già domani ma, visto che i risultati dei tamponi dei dipendenti non sono ancora arrivati, dal Comune hanno preferito attendere prima di riaprire gli uffici.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, non sono mancate le polemiche per i problemi di comunicazione con alcuni dei prenotati per le carte d’identità, nei giorni di chiusura. Dal Comune è stato confermato che, chi era in lista avrà un trattamento prioritario nei prossimi giorni. Ora si spera di poter vedere l’Anagrafe riaperta almeno venerdì.