Luci di Natale, torna il contest Facebook che mette in gara borghi e città liguri

Anche quest’anno Regione Liguria ha deciso di avviare, dopo il successo dello scorso anno, un contest Facebook dedicato alle luci di Natale delle varie città e borghi liguri, una competizione a colpi di clic tra comuni per decretare chi ha allestito le luminarie più belle.

Il contest di quest’anno si svolge in due tornei separati a seconda della dimensione dei comuni: da un lato i comuni più grandi, dall’altro i più piccoli, con una struttura a torneo a eliminazione diretta. Ai due vincitori, uno per torneo, Regione Liguria metterà a disposizione altrettanti influencer per la promozione dei rispettivi territori.

Nel contest avviato in occasione del Natale 2020, a fine competizione, erano stati oltre 219mila i voti e più di un milione le visualizzazioni per i 32 Comuni liguri partecipanti alla gara on line dedicata alle illuminazioni che aveva accompagnato i liguri durante le festività facendo conoscere non solo i borghi e le località della nostra regione, ma anche le bellezze delle illuminazioni allestite, tra costa, città ed entroterra.