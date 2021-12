La ricetta #nosprechi: oggi con I Deplasticati prepariamo la lasagna di patate con crema di broccoli

Patate in avanzo? Ecco una ricetta sfiziosa e anti spreco: lasagna di patate con crema di broccoli. La nostra versione è vegetariana, delicata ma non troppo, ideale come primo piatto e perfetta per chi ama il verde in cucina, come noi.

Procedimento

Lavate, sbucciate le patate e tagliatele a fette sottile e fatele bollire per 5 minuti, scolatele e fate raffreddare.

Lavate i broccoli e fateli andare in padella con un po’ d’acqua fino a quando non diventano morbidi. Unite la cipolla, l’aglio, sale, pepe e passate nel mixer, ecco la vostra crema di broccoli.

In una teglia versate un po’ di crema di broccoli e iniziate a comporre la lasagna, alternando patate, crema e mozzarella. Proseguite fino a quando non finite gli ingredienti e sull’ultimo strato mettete una bella spolverata di parmigiano.

Cuocete la lasagna di patate in forno a 180° per 30 minuti.

Un primo piatto gustoso che accontenta tutti, vegetariani e non… se avanzate della crema potete utilizzarla come condimento per la pasta. Aggiungete dell’olio d’oliva alla crema, cuocete e scolate la pasta, unitela alla crema e amalgamate bene, servite con del parmigiano. Se volete dare ancora più sapore usate il pecorino invece del parmigiano e se non volete farla vegetariana aggiungete del prosciutto cotto a ogni strato.