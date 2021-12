Amaie stringe i tempi per i lavori alla diga di Tenarda: via all’appalto per l’intervento da oltre 750 mila euro

I lavori per il miglioramento della tenuta e della sicurezza strutturale dell’impianto della diga di Tenarda sono ormai una questione di tempo. Amaie ha dato il via alla manifestazione di interesse per la ricerca dell’impresa che effettuerà l’intervento del valore di oltre 750 mila euro, fondamentale per l’impianto capace di contenere circa 2 milioni di metri cubi d’acqua per 33,5 metri di altezza e 195 di lunghezza.

La diga di Tenarda è stata costruita nei primi anni ’60 con un lago artificiale di 0,3 chilometri quadrati per gestire l’acqua che poi arriva a Poggio e Arma dove viene filtrata e resa potabile.

L’appalto prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, il ripristino del rivestimento del paramento interno ed esterno del corpo della diga, la sostituzione alcuni organi di manovra, l’installazione di strumentazione per il monitoraggio statico e dinamico. L’importo per la progettazione esecutiva è di 26 mila euro, mentre il costo dei lavori è di 756.127,72 euro di cui 71.128,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. La durata della progettazione è fissata a 45 giorni, quella dell’intervento a 245 naturali e consecutivi, tenuto conto che non si potrà lavorare in inverno data l’altitudine di 1.320 metri e il clima non certo mite. Gli operatori invitati sono cinque per un massimo di otto. Le domande dovranno essere inviate ad Amaie entro le 12 del 15 dicembre. Poi l’apertura delle buste e il via ai lavori.