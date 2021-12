Il nostro lettore Massimo ci ha segnala ieri una situazione di degrado in vicolo Frantoi a Sanremo. Amaie Energia è subito intervenuta per ripulire la zona.

Purtroppo, da diversi giorni, nel vicolo c’erano sono rifiuti sparsi, grazie all'inciviltà di alcuni cittadini. Si tratta di una via molto utilizzata, in quanto collega via Pietro Agosti e via Galileo Galilei.