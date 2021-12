Pallamano: weekend in positivo per la ABC Bordighera, importante vittoria oltre confine

L’ABC Bordighera in questo fine settimana ha riassaporato il gusto della vittoria in un’importante competizione ufficiale oltre confine. L’ ABC ritorna alla vittoria nel campionato under 15 maschile francese sugli ambiti campi da gioco del Mentone, imponendosi per 20 a 17 dopo un’emozionante competizione.





Dopo un inizio difficile costellato da molti errori i biancorossi di Mister Giribaldi si sono trovati dopo cinque minuti in svantaggio di quattro reti ma dopo un’attento studio dell’ avversario hanno terminato il primo tempo con un punteggio di 9 a 9. L’inizio della ripresa ha visto nuovamente il Mentone portarsi in vantaggio, ma sul risultato di 12 a 10 i ragazzi biancorossi con sforzo e decisione sono nuovamente riusciti a recuperare e a far risalire con decisione la colonnina del segnapunti chiudendo brillantemente il match 20 a 17.





Grande gioia di tutti e piena soddisfazione dei preparatori e dei dirigenti. Una prestazione che ricarica il morale e porta alle stelle l’entusiasmo dei giocatori ma vietato adagiarsi sugli allori, queste le parole del coach Giribaldi. Rimane ancora molto da lavorare per far sì che venga raggiunto un rendimento costante per tutto il campionato.





In contemporanea ad Imperia alle 14:45 sono scesi in campo i nostri under 11 contro i coetanei imperiesi in un’ottica di divertimento e senza pensare al risultato. A seguire sono scese in campo le ragazze under 15 del team misto ABC Bordighera-San Camillo/Riviera Imperia, contro l’ HB Plan Du Var e le ragazze rivierasche si sono battute alla pari con le francesi tenendo la partita in equilibrio per buona parte del match, cedendo solo nei minuti finali e terminando la gara col punteggio di 23 a 17 in favore delle transalpine.