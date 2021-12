Sanremo: venerdì al Centrale due concerti con la Sinfonica, prima assoluta di Rita Ueda

Doppio appuntamento questa settimana con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo al Teatro Centrale di Sanremo con il concerto di venerdì 10 dicembre "L’eleganza di Haydn accanto a impressioni di un viaggio in Scozia". Un primo spettacolo è in programma alle ore 17, seguirà un secondo spettacolo alle ore 21 dove sarà eseguita una Prima Assoluta di Rita Ueda.



"Al pianoforte si esibirà Angelo Nasutoa mentre l'Orchestra sarà diretta dal Maestro Amaury Du Closel. Per ulteriori informazioni, biglietti e abbonamenti si può visitare il sito www.sinfonicasanremo.it" - ricordano dalla Sinfonica.