Cos'è e come funziona la telemedicina

Nell'era digitale anche la medicina si sta evolvendo grazie a un insieme di processi e strumenti utili e innovativi capaci di abbattere le barriere e favorire la comunicazione a distanza tra medico e paziente.

Stiamo parlando di telemedicina, settore in grande espansione che punta a rivoluzionare il futuro della sanità.

Ma che cos'è la telemedicina e come funziona?

Parlando di servizi a distanza per i pazienti e gli operatori sanitari, gli esempi sono i più disparati: monitoraggio a distanza, televisite, portali di informazione, assistenti intelligenti, l'accesso da remoto ai dati sanitari e servizi di delivery.

Approfondiamo quattro aree di applicazione.

I portali di informazione

In costante crescita sono i portali web che da anni forniscono informazioni sulla salute, risposte alle domande più comuni e una linea diretta con medici e specialisti.

Visite e monitoraggio a distanza

Innovativa funzionalità implementata grazie alla telemedicina è quella del telemonitoraggio grazie al quale il medico può verificare (anche quotidianamente in base alla patologia del paziente) i sintomi e i parametri vitali, pianificare le visite di follow-up ed eseguire la prestazione tramite videochiamata.

Il tutto con una serie di vantaggi: la riduzione dei tempi di attesa, il minor costo, la possibilità di fissare le visite negli orari più congeniali e la comodità di scaricare le ricette elettroniche con le prescrizioni direttamente dal portale.

Grazie alla telemedicina vengono abbattute le barriere fisiche e temporali, il medico ha la possibilità di effettuare diagnosi pur non essendo fisicamente nello stesso luogo del paziente e di analizzare i dati da remoto stilando il referto e offrendo una seconda valutazione approfondita al paziente.

Il paziente può chiedere un parere per intervenire in maniera tempestiva su una patologia per evitarne il peggioramento, ricevere un secondo parere riguardo a una visita svolta in precedenza, ottenere la lettura di un esame eseguito presso una struttura, senza doversi spostare da casa e attendere molto tempo.

Assistenti vocali intelligenti

L'intelligenza artificiale viene in aiuto a medici e pazienti anche grazie all'implementazione degli assistenti vocali intelligenti capaci di rispondere in modo puntale e in tempo reale a domande cruciali riguardanti la posologia dei farmaci, le modalità di assunzione, le interazioni con altri farmaci, le caratteristiche e la composizione.

Farmaci a domicilio

Infine, un servizio indispensabile è la consegna di farmaci a domicilio al fine di ridurre gli accessi agli ospedali per il ritiro dei medicinali e garantire la continuità terapeutico-assistenziale dei pazienti nel pieno rispetto della privacy.