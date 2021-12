Coronavirus: numeri alti anche oggi, nella nostra provincia 159 nuovi contagi ma tasso di positività stabile (9,1%)

Numeri sempre alti, anche oggi nel classico bollettino Covid della Regione. Il tasso di positività rimane stazionario ma i nuovi contagi rimangono elevati, come da diversi giorni.

Sono infatti 483 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.272 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 14.143 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 10,91 pari al 9,1%.

Nella nostra provincia sono stati 159 i nuovi contagi, rispetto agli 82 del savonese, i 178 di Genova e i 61 di Spezia. Nuovi positivi, quindi, sempre molto elevati nell’imperiese, soprattutto in rapporto alla popolazione e in raffronto a Genova e Savona che hanno un maggior numero di residenti.

Anche oggi aumentano ricoverati e terapie intensive mentre si registrano ben 6 morti. Di questi una donna di 86 anni all’ospedale di Sanremo mentre gli altri sono: tre uomini di 67 e 86 anni (due) nel savonese, un uomo di 62 e una donna di 86 a Genova.

Tamponi processati con test molecolare: 1.850.874 (+5.272)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.279.889 (+14.143)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 125.833 (+483)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.019 (+139)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.303 (+105)

Savona 1.200 (+32)

Genova 3.326 (-16)

La Spezia 881 (+13)

Residenti fuori regione o estero 97 (-2)

Altro o in fase di verifica 212 (+7)

Totale 7.019 (+139)

Ospedalizzati: 218 (+3); 26 (+2) in terapia intensiva*

Asl 1 - 46 (+3); 5 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 47 (-4); 8 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 42 (+3); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 43 (+2); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 0 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 28 (+1); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 12 (+1); 3 (-)in terapia intensiva

*23 non vaccinati e 3 vaccinati (con comorbidità)

Isolamento domiciliare: 5.510 (+187)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 114.336 (+338)

Deceduti: 4.478 (+6)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 865 (-21)

Asl 2 - 986 (-13)

Asl 3 - 1.573 (+102)

Asl 4 - 489 (-21)

Asl 5 - 472 (-32)

Totale - 4.385 (+15)

Dati vaccinazioni 7/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.636.737

Somministrati: 2.549.271

Percentuale: 97%