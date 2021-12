Taggia: le scuole tornano a impegnarsi per ottenere la bandiera verde, oggi primo eco comitato

Si è svolto oggi in comune a Taggia il primo Eco Comitato che sancisce la partenza di del nuovo cammino delle scuole locali per ottenere la Bandiera Verde. Gli eco comitati servono a verificare l'andamento del progetto nelle scuole, circa la realizzazione del programma Eco-Schools.

Si tratta di un percorso didattico educativo promosso dalla FEE Italia e finalizzato alla diffusione delle buone pratiche ambientali e comportamenti sostenibili per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio. L'amministrazione comunale tabiese fin dal suo insediamento ha dimostrato di credere molto in questa progettualità che ormai si ripropone di anno in anno, allargando la platea anche alle altre scuole presenti sul territorio. Se gli obiettivi verranno raggiunti le scuole di Taggia otterranno la bandiera verde.

"Da oggi inizia questo importate percorso che affrontiamo insieme per il quarto anno consecutivo. Un personale ringraziamento a tutte le maestre e a tutti i bambini coinvolti nel progetto evo-school" - ha sottolineato l'assessore all'istruzione Barbara Dumarte.