Sanremo: rifiuti abbandonati da giorni in vicolo Frantoi, lettore chiede pulizia e installazione telecamere

Un lettore, Massimo segnala una situazione di degrado in vicolo Frantoi a Sanremo.



"Da diversi giorni in vicolo Frantoi ci sono rifiuti sparsi, grazie all'inciviltà di alcuni cittadini. Si tratta di una via molto utilizzata, in quanto collega via Pietro Agosti e via Galileo Galilei. Si spera che l'amministrazione provveda all'installazione di telecamere, visto che questi abbandoni si presentano sempre più frequentemente".