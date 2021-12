Volley: una vittoria e una sconfitta per l'Imperia nel campionato regionale Serie D

Una vittoria e una sconfitta per l'Imperia Volley nella 5ª giornata del Campionato Regionale Serie D. I ragazzi hanno vinto per 3 a 1 sulla Axa Maremola Volley (21/25-25/23-25/16-25/22), invece, le ragazze sono state sconfitte in casa della Genova Volley per 3 a 2 (22/25-26/24-26/24-22/25-15/11).

"La sconfitta subita nel primo set, fa capire ai ragazzi di Massimiliano Niggi e Marco Biglieri che la partita con i pietresi dell’Axa Maremola Volley non poteva essere una pura formalità nonostante il divario di punti che separa le due formazioni. Al rientro in campo, gli imperiesi fanno valere la loro migliore organizzazione di gioco e guidati in regia dall’ottimo Alessandro Fabbrini chiudono senza ulteriori patemi l’incontro. - sottolineano dall'Imperia - Con la quarta vittoria consecutiva l’Imperia Volley si inserisce al terzo posto della classifica provvisoria a un solo punto dal terzetto che guida la classifica provvisoria: Gandolfo Marmi Carcare, prossimo avversario degli imperiesi domenica 5 dicembre in Val Bormida, Serrafrutta Alassio Volley e Acli Santa Sabina GE".

"E’ un altro tie break a negare la vittoria alle ragazze di Roberto Gavi. Una gara giocata a fasi alterne dalle ragazze del capoluogo che partono bene, aggiudicandosi il primo parziale per poi soccombere ai vantaggi, dopo aver a lungo condotto con un consistente vantaggio sia la seconda che terza frazione. Con un punteggio, fotocopia del primo set, (25/22) riportano la gara in parità, ma devono cedere alle genovesi nella quinta e decisiva frazione. (15/11) - concludono dalla squadra imperiese - Sabato 11/12 alle 21.00 al Palazzetto dello Sport di Zona San Lazzaro, ancora una formazione genovese: la Virtus Sestri che con quattro vittorie e una sola sconfitta occupa la terza posizione della classifica provvisoria".