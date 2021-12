In trasferta a Diano Marina il Grafiche Amadeo RVS Sanremo si aggiudica il derby con il volley Golfo di Diana Lanfranchi per 3 set a 2. Una partita ricca di capovolgimenti con le ragazze di Cesare Chiozzone che hanno saputo utilizzare la loro esperienza come arma in più.



Ecco i tabelloni di gara

Giornata 6, gara 2023 - Palasport G. Canepa - Diano Marina O.F. Vasco Lanfranchi - Grafiche Amadeo Sanremo: 25 a 21 / 23 a 25 / 28 a 26 / 19 a 25 / 12 a 15