Nel post-derby hanno parlato i goleador Diego Vita e Vladimir Mikhaylovskyi.

L'attaccante è arrivato a 9 gol in stagione, 7 in campionato, e sono già quattro le reti segnate contro l'Imperia in questa stagione. Il difensore invece è andato in gol per la seconda volta di fila in un derby al 'Comunale'.