Basket: la BKI Imperia vince sulla Fortitudo Savona, "Partita fisica, ci ha fatto bene per crescere"

BKI Compass SpA - Fortitudo Savona 69-60



Match che vede impegnate le uniche due squadre imbattute del girone A di promozione ed è il remake proprio della finale di promozione dell’ultimo campionato giunto a conclusione che ha visto vincere proprio la compagine imperiese. Si parte e ad iniziare con le marce alte è la Fortitudo con 3-11 con i ragazzi di casa che affrontano la partita con il freno a meno tirato sentendo l’importanza della posta in palio, ma dopo un inizio timoroso, Imperia torna sotto e conclude la prima frazione sul 15-18. Si riparte ed in match resta in equilibrio con la squadra di casa che con qualche buona giocata chiude avanti di due lunghezze all’intervallo. Alla ripresa regna sempre l’equilibrio fino ad un piccolo ulteriore mini allungo BKi che con il passare dei minuti consolida il margine che si è costruita fino si minuti finali, portando a casa gli importanti due punti.



"La partita è stata fisica e di ritmo differente rispetto a quelle passate e non può che farci bene per crescere. L’intensità ha tolto un po’ di brillantezza e lucidità, ma con determinazione e voglia di fare abbiamo sopperito agli aspetti tecnici - dice Coach Pionetti - Prendiamo i due punti e lavoriamo a testa bassa per voler proseguire in crescita il nostro cammino che vedrà alla palestra Maggi la giovane squadra di Pegli giovedì 9 dicembre alle ore 21.15".



Tabellini



BKI: Lamce 10, Fossati A. 16, Mancuso 5, Rotomondo 2, Moraglia 6, Carlucci 15, Canobbio 9, Damonte 2, Viale, Donati 4. Coach: Pionetti, Ass: Carbonetto.



Fortitudo: Damonte 5, De Marzi 16, Montemurro 2, Vaira, Nezzosi, Santi 7, Pane, Rollo 11, Amedeo 11, Ghiga 8. Coach: Alessi.