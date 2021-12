Ventimiglia: villaggio di Natale in via Aprosio, via ai preparativi per l'apertura di domani

Sono cominciati i preparativi e il posizionamento degli addobbi natalizi a Ventimiglia. Montaggio delle casette per il mercatino di Natale di via Aprosio che partirà domani.



Grande aspettativa e fiducia da parte dell'amministrazione per questo evento, sperando nello stesso successo ottenuto dalle manifestazioni precedenti come il mercato del brocante, molto apprezzato dai cittadini e dai turisti. L'idea è di fare vivere la "nuova" via Aprosio pedonale un po' come fosse quella piazza e dunque luogo di aggregazione che manca a Ventimiglia.