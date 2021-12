Ventimiglia: la prima di 'AlfOrte' ha fatto centro, l'evento dello chef Pani porta le eccellenze al Forte dell'Annunziata (Foto)

Mangiare bene, bere bene e fare del bene. Sono questi i cardini sui quali è nato 'AlfOrte', l'evento enogastronomico che domenica ha portato una lunga serie di eccellenze tra le mura del Forte dell'Annunziata a Ventimiglia.

La giornata è stata organizzata dallo chef Diego Pani, mattatore della giornata e sempre in prima linea per la promozione della sua città.

“Abbiamo imparato a fare il pesto, abbiamo conosciuto un gin ligure, così come una birra mentre ascoltavamo buona musica in una terrazza mozzafiato - spiega Pani - abbiamo approfondito, e bevuto, il grande vino che è il Rossese, abbiamo vinto il turtun di Castelvittorio alla lotteria, abbiamo battuto all’asta bottiglie incredibili e abbiamo raccolto oltre 2000 euro per la ricerca oncologica. Ma quanto ci siamo divertiti? Grazie alla mia gente per la partecipazione oltre ogni aspettativa. Grazie ai produttori, ai moderatori, grazie ai miei fratelli, ai miei amici, grazie a Simone che è stato un fratello, Viva Ventimiglia Viva il Ponente e ci vediamo alla seconda edizione di AlfOrte, la prima domenica di dicembre 2022”.

Appuntamento al 2022, 'AlfOrte' è pronto a diventare un appuntamento fisso.