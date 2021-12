Ventimiglia: giovedì alla Biblioteca Aprosiana l’incontro con la scrittrice Morena Fellegara

Presentazione a Ventimiglia per la scrittrice Morena Fellegara che sarà ospite giovedì alle 17.30 alla Biblioteca Aprosiana in piazza Bassi, 1.

L’autrice sanremese presenterà i suoi due gialli “Un pastis al bar Marco” e “Il gioco degli specchi” editi da Fratelli Frilli Editore, due ‘noir’ ambientati nello storico bar di via Martiri, punto di riferimento di una Sanremo che non c’è più.

La presentazione vedrà le letture di Cristiana Dulbecco e Andrea Alchieri.