San Bartolomeo al Mare: nel weekend torna il Mercatino di Natale, ci saranno anche bancarelle alimentari

Il tradizionale Mercatino di Natale di San Bartolomeo al Mare (piazza Magnolie, sabato 11 e domenica 12 dicembre, orario 9.00-19.00, proposto dal Comune e organizzato dal Centro Sociale Incontro) giunge quest’anno alla sua diciassettesima edizione e presenta alcune interessanti novità.



"Come ormai da tradizione, il Mercatino di Natale apre la serie di eventi programmata per il periodo delle feste nel comune di San Bartolomeo al Mare, dopo la pausa forzata del 2020 causata dalla pandemia. - ricordano dal Comune - Due giorni dedicati allo shopping natalizio con gli stand di Blumare e Borgarello (abbigliamento), Giacinto Ardoino (prodotti tipici oleari), Apicoltura Le Due Valli (miele e derivati) e con le bancarelle di hobbisti e OPI pronti a impacchettare le loro creazioni".



"Per il primo anno saranno presenti anche operatori commerciali del ramo alimentare, che realizzeranno gustosi spuntini sul posto, dando ai partecipanti la possibilità di assaporare prodotti tipici come il panfritto preparato dalla vineria TiroVino (e accompagnato da birra e vino) e i prodotti da forno dolci e salati proposti del bar La Lampara, insieme al servizio caffetteria (caffè, cappuccino e cioccolata calda). - aggiungono - Immancabile l'intrattenimento musicale di Paolo Bianco, che saprà trasmettere al meglio l'atmosfera natalizia in entrambe le giornate, così come le associazioni locali, che si occuperanno della preparazione di frittelle dolci e altre prelibatezze come vin brulé e panettone, oltre che dell'animazione per i bambini (dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30). Donatori di Sangue, Alpini e Associazione San Matteo lavoreranno fianco a fianco per scaldare l'atmosfera, pensando soprattutto ai più piccolini, che potranno approfittare della postazione di Babbo Natale per spedire le loro letterine. L’Associazione San Matteo proporrà anche giochi e laboratori".



“È importante per noi dare un forte segnale di vicinanza ai nostri commercianti - dichiara Davide Salerno, Assessore al commercio - Siamo felici di inaugurare il calendario delle manifestazioni festive con un Mercatino di Natale sempre più aperto alle nostre realtà locali, alcune delle quali hanno già risposto con entusiasmo al nostro appello e confidiamo saranno sempre più numerose nelle edizioni a venire. Un ringraziamento speciale va alle associazioni San Matteo, Donatori di Sangue e Alpini che hanno dimostrato grande disponibilità nella realizzazione di una manifestazione che li vede sempre più protagonisti, uniti nell'obiettivo di rallegrare e riscaldare gli animi in un periodo così complicato e difficoltoso come quello che stiamo vivendo. Ci vediamo sabato 11 e domenica 12 in piazza Magnolie a San Bartolomeo al Mare”.



"Nei prossimi giorni verrà pubblicato il calendario completo delle Festività Natalizie. - concludono dal Comune - Relativamente alle norme anti covid-19, il Mercatino di Natale di San Bartolomeo al Mare seguirà i protocolli sanitari previsti dalla normativa in vigore. In particolare tutti gli stand saranno dotati dei dispositivi per protezione individuale, per la disinfezione della propria merce, delle proprie mani e di quelle dei visitatori. Gli stand saranno disposti garantendo spazi di sicurezza e distanziamento sociale".