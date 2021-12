Badalucco si prepara al Natale: tornano il concorso per abbellire il paese e altre iniziative

Anche quest'anno a Badalucco si prepara a vivere le festività di dicembre con alcuni appuntamenti. Il primo e più sentito rimane sicuramente "Natale in Concorso". Terza edizione dell'iniziativa che promuove l'abbellimento del borgo grazie al coinvolgimento degli abitanti.



Dall'8 dicembre al 6 gennaio, rioni, carruggi, piazze vetrine dei negozi o anche semplici abitazioni, potranno contribuire ad abbellire il paese del buon vivere con decorazioni a tema natalizio. Tre le categorie in concorso quest'anno: casa dolce casa, distanti ma vicini, attività commerciali / associazioni / artigiani. L'unico limite alla fantasia è dato ovviamente dalla tematica e quindi dalla necessaria presenza di elementi che si colleghino alla Natività. Verranno premiati i primi due di ogni categoria. Le foto degli allestimenti saranno pubblicate sui social collegati a Badalucco ma alla fine sarà una giuria a valutare. Un giudizio basato non sui like ricevuti ma su originalità, creatività, armonia e inserimento nel contesto.

Nei prossimi giorni oltre agli allestimenti ci sarà anche un mercatino dell'artigianato. In piazza Duomo si potrà effettuare shopping a km zero grazie agli artigiani locali. Inoltre per i bambini non mancherà la merenda con Babbo Natale e i suoi elfi, a partire dalle 15.30 con l'associazione culturale Ianna Tampè e dalle 18.30 concerto con il coro Troubar Clair.

A contribuire al Natale di Badalucco ci penserà anche UpArte Natale, appuntamento giunto alla 6ª edizione. Da sabato scorso presso la Badalucco Art Gallery sono ospitati i quadri di venti pittori e altrettante sculture di artigiani locali e non. Inoltre è esposto anche un piccolo presepe, con decorazioni natalizie, fatto interamente in ceramica e realizzato dai bambini durante i laboratori dell'associazione "Tutti con la Terra".