Mediterranea Cosmetics presenta la nuova linea di fragranze ispirata ai profumi del Mediterraneo

Il profumo del Mediterraneo

Una nuova linea di fragranze ispirata al sole, alla natura e ai paesaggi mediterranei. Un concentrato di calore, bellezza e sensualità racchiuso in sei essenze diverse, che riflettono la straordinaria ricchezza di un territorio unico al mondo.

Il viaggio di Ulisse

Il fascino del Mediterraneo è stato cantato e descritto nei secoli a partire da Omero, che nell’ Odissea fa compiere al suo Ulisse un viaggio di ritorno da Troia a Itaca lungo ben dieci anni, vagabondando per quasi tutto il bacino del Mediterraneo. Ritardo dovuto ufficialmente all’ira del dio del mare Poseidone, ma certo anche all’incanto di coste e isole fra le più belle al mondo, gioielli dalla natura incontaminata che ancora oggi ammaliano i viaggiatori contemporanei.

E proprio all’irresistibile seduzione della mediterraneità è ispirata la nuova linea di Eau de Parfum firmata Mediterranea Cosmetics. Primaluce, Albarosa, Ondariva, Luce d’oro, Sol di Sale e Ombraluce: un viaggio sensoriale in sei tappe che attraversa e raccoglie l’essenza stessa di un paesaggio unico, dalle mille sfaccettature. Ogni bouquet evoca un aspetto diverso della natura, della luce, delle atmosfere di queste zone.

Una ricchezza e una pluralità di note aromatiche che trova il suo denominatore comune nell’Elicriso, pianta tipica della macchia mediterranea. Dal greco Helios, “sole” e Chrysos, “oro”, l’Elicriso è noto per il suo profumo particolare, la forma a raggiera e il colore luminoso e dorato dei suoi fiori. Un simbolo di bellezza e personalità che riassume in sé l’anima e lo spirito autentico della collezione.

La tua pelle sa di sole. E di mare, di vento, di fiori…

Accenti freschi e agrumati, note speziate e gourmand, spruzzi marini e aromatici o la ricchezza lussureggiante di un giardino in fiore. Sei profumi raffinati e originali, sei fragranze golose, delicate, profonde o esplosive. Per scegliere quella che ti somiglia di più o per cambiarle a seconda dell’umore.

Primaluce

Primaluce è una fragranza molto femminile, che si apre con le note agrumate e fruttate dell’Arancio dolce, del Cedro di Sicilia e del Ribes. Accordi freschi e gioiosi che trascolorano in un bouquet floreale, composto dalle essenze di Pitosforo, Eliotropio, Zagara, Violetta, per finire con una base che abbina il Muschio bianco all’Ambra e alle Bacche di Vaniglia.

Albarosa

Un profumo dolce e fiorito che avvolge con delicatezza. In Albarosa le note agrumate e fruttate del Bergamotto di Calabria, dell’Arancio dolce di Sicilia e della Pesca bianca evolvono in un cuore di Gelsomino, Eliotropio, Patchouli e Lillà, temperato dall’aroma del Legno Cedrino. Un fondo di Ambra, Muschio bianco e Bacche di Vaniglia completa e dà spessore alla fragranza.

Ondariva

Un bouquet floreale verde, fresco e ricco di sfumature. Ondariva fonde la dolcezza pastosa della Foglia di fico con gli accenti frizzanti del Bergamotto di Calabria. Il cuore è un elegante composizione floreale di Gelsomino, Rosa bianca, Glicine e Magnolia. Una scia di legno di Cedro del Libano avvolto nel Muschio bianco è la nota finale racchiusa nella base.

Luce d’oro

Un bouquet gioioso e solare. Luce d’oro si apre sulle note agrumate fresche e luminose del Cedro, del Mandarino Rosso e del Limone di Sicilia, con un tocco speziato di Pepe nero. Si stempera con dolcezza in un cuore floreale e fruttato di Lavanda, Gelsomino, Elicriso e Fico D’India, lasciando un ricordo legnoso di Cedro del Libano, Vetyver, Patchouli e Benzoino.

Sol di Sale

Fresco e aromatico, Sol di sale si annuncia con le note agrumate del Bergamotto di Calabria combinato con il Pino Marittimo e l’Eucaliptus. Accenti salini e floreali arricchiscono il cuore, con note di Accordo marino, Timo bianco, Mirto, Elicriso, Pitosforo e Lavanda. Un fondo muschiato legnoso di legno di Cedro del Libano, Patchouly, Labdano e Musk completa armoniosamente la fragranza.

Ombraluce

Una fragranza agrumata e ambrata ricca di sorprese. In Ombraluce le note frizzanti e speziate del Bergamotto di Calabria, del Mandarino Rosso e del Limone di Sicilia, del Pepe rosa, creano un’inedita armonia con gli accordi floreali di Lavanda, Eliotropio, Geranio ed Elicriso. Una base ambrata e legnosa arricchisce la fragranza grazie alle essenze di Ambra grigia, Patchouly, Fava tonka, Vetyver e Sandalo.

Formato EdP flacone spray da 50 ml – prezzo al pubblico 42,00€