Sanremo: una multa per mancato uso della mascherina e circa 40 controlli nei locali per il 'Super Green Pass'

Sono stati circa 100 i controlli della Polizia Municipale, svolti quest’oggi a Sanremo, tra ‘Super Green Pass’ e uso della mascherina nelle vie interessate dall’ordinanza emanata da sabato scorso nella città dei fiori.

Gli agenti hanno multato un uomo che, senza il dispositivo di protezione, è stato invitato a metterlo. Alla risposta non proprio educata del passante, gli agenti hanno elevato la contravvenzione da 400 euro.

Altri controlli, una quarantina in tutto, sono stati fatti all’interno di bar e ristoranti dove, da oggi è obbligatorio il cosiddetto ‘Green pass rafforzato’, ovvero il tesserino verde che deriva dalla vaccinazione e non da un tampone.

In tutti i 40 casi le persone verificare erano in regola. I controlli della Municipale, così come delle altre forze dell’ordine, verranno messi in atto anche nelle prossime ore e, come chiesto dal Prefetto, saranno svolti con grande capillarità la sera, quando i locali si riempiono maggiormente.