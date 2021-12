Sanremo: si allarga l'inchiesta su un giro di droga e prostituzione, altri 7 poliziotti coinvolti

Si è allargata ad altri 7 poliziotti, l'inchiesta partita l'estate scorsa per un giro di droga e prostituzione all'interno di un appartamento di via Roma, nel cuore della Città dei Fiori.

Nei giorni scorsi è stato emesso un provvedimento cautelare per un poliziotto di Sanremo, il 46enne Christian Borea, accusato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e concorso in attività di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti sono accusati di truffa aggravata ai danni dello stato e uno anche per ricettazione di armi. Nei giorni scorsi la Polizia ha dato esecuzione all’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti Borea.

Le attenzioni si sono concentrate su di lui a seguito dell'operazione che ha portato alla scoperta di una casa d'appuntamenti gestita da un libico e un marocchino in pieno centro.

L’attività di indagine è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Imperia. Il provvedimento giunge all’esito di una complessa ed articolata investigazione, condotta con il costante raccordo tra l’Autorità Giudiziaria e la Polizia di Stato.