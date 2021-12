Sanremo: scatta l’obbligo di green pass anche su bus e treni, ma senza controlli serve a poco (Foto e Video)

Tra le novità più impattanti dell’ultimo decreto anti covid c’è l’introduzione del green pass anche per il trasporto pubblico locale. Serve la certificazione per muoversi in città e per i treni regionali. Una misura efficace per il contenimento della pandemia, ma che necessita di controlli stringenti. E, almeno a Sanremo, così non è.

La prima giornata sembra uguale a tutte le altre: sui bus si sale senza nessuno che controlli così come alla stazione dei treni i passeggeri non sono sottoposti a verifiche, nemmeno sulle mascherine. Dentro la stazione abbiamo visto diversi passeggeri che non la indossavano nell’indifferenza generale.

Per quanto riguarda i bus, fonti di RT ci fanno sapere che il personale non è tenuto a controllare il green pass dei passeggeri, cosa che spetterebbe alla Polizia Locale. Ma, di fatto, oggi i passeggeri sono saliti senza nessun particolare disagio, fatta eccezione per alcune tratte dell’entroterra che pare abbiano fatto i conti con i controlli.

La nuova norma ha tutte le caratteristiche per funzionare, ma senza controlli non si faranno passi avanti specie in una zona come il Ponente che sta facendo i conti con una nuova netta impennata di contagi e ricoveri.