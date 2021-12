Politica in lutto per la scomparsa di Eugenio Minasso, il sindaco di San Bartolomeo Urso: "Ho perso un fratello"

La scomparsa dell’ex deputato imperiese del Pdl Eugenio Minasso ha commosso tutto il mondo politico. "Oggi è come se avessi perso un fratello, evidenzia il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso.

Minasso aveva 62 anni e anche il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha voluto esprimere in una nota le sue più sentite condoglianze per l'amico ex consigliere regionale

“La scomparsa di Eugenio Minasso mi ha colpito profondamente, ha detto. Ricordo con molta nostalgia le giornate passate a sciare a Monesi, luogo del cuore che ci ha sempre uniti. Eugenio era una persona di grande cuore e generosità e molto determinato nel carattere. Faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di grande dolore".