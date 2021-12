Imperia Calcio in lutto per Eugenio Minasso: "Ha lottato fino all'ultimo come i giocatori che piacevano a lui"

"Ha lottato fino all'ultimo, un po' come i giocatori che piacevano a lui, ma non ce l'ha fatta".



Così in una nota l'Imperia Calcio esprime cordoglio per la scomparsa di Eugenio Minasso. L'ex deputato era ricoverato da tempo nel reparto di Malattie infettive del San Martino a seguito di complicanze derivanti dal covid che aveva superato a fine estate.



"Eugenio è entrato a far parte della nostra società nel 2019 quando la squadra militava in Eccellenza. - ricordano dalla società neroazzurra - Grazie al suo grande apporto, sarebbe inutile negarlo, abbiamo vinto il campionato e siamo risaliti in D ottenendo poi una salvezza tranquilla al primo anno. L'impegno di Eugenio per la causa dell'Imperia Calcio è stato dal primo momento totalmente disinteressato, ma esclusivamente legato all'amore per una squadra e per una città. Non era difficile vederlo nervosamente mangiarsi le unghie durante le gare o cacciare qualche 'urlaccio' per poi liberarsi nelle esultanze".



"Eugenio viveva l'Imperia come una passione, una grande passione che ha coltivato fino a oggi.

Da addetto stampa mi piace ricordare una sua chiamata dall'ospedale, quando già questo tremendo percorso era purtroppo iniziato, per confrontarci sulle strategie comunicative da adottare in vista della stagione. Mancherai a tutti Eugenio. Per il tuo carisma e per il tuo attaccamento alla causa. Alla tua famiglia, a Marcella, Roberta e Pietro va l'abbraccio di tutti noi".