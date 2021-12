Taggia: emessa dal sindaco l'ordinanza, serie di manifestazioni con l'obbligo di mascherina dall'Immacolata a gennaio

“Ci stiamo accingendo a vivere le festività natalizie, il periodo dell’anno che più amiamo, da vivere nella serenità e compagnia delle persone a noi care. Non possiamo però dimenticare le difficoltà e complicazioni dovute all’emergenza sanitaria; siamo tutti chiamati a uno sforzo di responsabilità, solo un impegno collettivo permetterà di guardare al futuro con maggior fiducia. Uno sforzo per salvaguardare non solo noi e i nostri cari ma anche le persone a noi prossime, tutta la nostra comunità”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Taggia che, con una apposita ordinanza, ha deciso per l’obbligo della mascherina all’aperto solo per alcune limitate occasioni, dove è prevista maggior affluenza di pubblico e l’impossibilità quindi di mantenere il distanziamento in sicurezza.

Questo l’elenco delle manifestazioni con le relative date, in cui sarà obbligatorio l’uso delle mascherine:

• mercoledì 8 dicembre 2021 - Taggia - dalle ore 9,00 alle ore 19,00 - Piazza Farini - Via Curlo - IL BAZAR DI BABBO NATALE;

• mercoledì 8 dicembre 2021 - Arma Levà Taggia - dalle ore 14,30 alle ore 18,30- Vie e piazze del centro di Taggia, Levà e Arma - SFILATA DI NATALE;

• venerdì 10 dicembre 2021 - Arma di Taggia - dalle ore 16,45 alle ore 18,00 - Giardini di Villa Boselli - ACCENSIONE DELL'ALBERO;

• sabato 11 dicembre 2021 - Arma di Taggia - dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – via P. Boselli e via Magellano – Natale a Villa Boselli – ottava edizione;

• domenica 12 dicembre 2021 - Taggia - dalle ore 8,00 alle ore 18,00 - Vie e Piazze del centro di Taggia - FIERA DI SANTA LUCIA;

• domenica 19 dicembre 2021 - Arma di Taggia - dalle ore 9,00 alle ore 18,00 Vie del centro di Arma di Taggia - MERCATO STRAORDINARIO;

• domenica 19 dicembre 2021 - Arma di Taggia - dalle ore 9,00 alle ore 20,00 - Via Queirolo - SHOPPING DI NATALE;

• lunedì 27 dicembre 2021 - Taggia - alle ore 14,30 - VISITA GUIDATA GRATUITA DEL CENTRO STORICO DI TAGGIA: “L'ADORAZIONE DEI MAGI" DI FRANCESCO MAZZOLA, DETTO IL PARMIGIANINO, NEL CONVENTO DEI PADRI DOMENICANI”;

• mercoledì 29 dicembre 2021 - Taggia - alle ore 14,30 - VISITA GUIDATA GRATUITA DEL CENTRO STORICO DI TAGGIA: "“BASTIONI E FORTIFICAZIONI: DALLE MURA AL CASTELLO”;

• mercoledì 5 gennaio 2022 - Taggia - alle ore 14,30 - VISITA GUIDATA GRATUITA DEL CENTRO STORICO DI TAGGIA: "DAI MONACI BENEDETTINI E DALLA DIFFUSIONE DELL'AGRICOLTURA ALLO SVILUPPO MONUMENTALE DELLO STILE BAROCCO NEGLI EDIFICI RELIGIOSI DI TAGGIA";

• sabato 8 gennaio 2022 - Arma di Taggia - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 - Via Eroi Armesi e Piazza Chierotti - LA BEFANA VIEN DAL MARE;

• sabato 8 gennaio 2022 - Arma di Taggia - dalle ore 9,00 alle ore 20,00 - Via Queirolo - TORNA LA BEFANA;

• mercati rionali del lunedì e del sabato periodo 8/12/2021 – 8/01/2022 - Arma e Taggia - Dalle ore 7,00 alle ore 14,00 - Vie e aree cittadine oggetto del mercato MERCATI RIONALI;