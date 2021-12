Ecco le ultime attività sportive e ricreative del Tennis Club di Ventimiglia

Nel corso di un riuscito incontro conviviale presso la Club-House del Tennis Club Ventimiglia , la sera del 4 dicembre, il vice-Presidente del Circolo Elio Gastaldo ha fatto dono ai due sportivi milanesi Rachele e Fosco Rondanini alcune gradite litografie della Riviera dei Fiori costa ed entroterra (foto E. Raneri).



Per le ore 13 di mercoledì 8 dicembre è prevista al Circolo un giro-pizza per allievi(e) della Scuola Tennis affidata al giovane istruttore Alessio Boldrini, che coordinerà, tempo permettendo, una successiva lezione collettiva. Per contatti con la segreteria sportiva tel. 0184 355224.