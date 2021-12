Target: One Off, quando creatività e unicità si fondono in una sola azienda

Igor Crestale, titolare di One Off, dopo aver lavorato da solo per qualche anno come fabbro e successivamente come tinteggiatore decide di creare una sua realtà e di collaborare con Andrea Bolla. Oggi, insieme, creano delle lavorazioni molto particolari che riguardano la tinteggiatura e la decorazione delle pareti.

Il nome One Off significa “esemplare unico”, nome scelto dal titolare per rappresentare la creatività, l’unicità e originalità dei suoi lavori. Per dare libero sfogo alla sua creatività, Igor ha comprato dei nuovi macchinari CNC e dei laser che oggi gli permettono si svolgere al meglio il suo lavoro.

Oltre a realizzare ambienti e pareti di uffici, ristoranti e abitazioni private Igor crea dei veri e propri pezzi unici come insegne, tavoli, banconi, portachiavi, scrivanie, foto e gadget di diverso tipo. Partendo dal progetto e dall’idea iniziale del cliente riesce a soddisfare le diverse esigenze degli acquirenti incidendo su materiali come legno nobile, acciaio inox, ferro, ottone e plexiglass realizzando così degli oggetti unici.

Uno dei lavori che ha dato più soddisfazione all’azienda è sicuramente quello realizzato nello studio ND Pmu Acadamy di Neli Dimitrova dove, oltre a realizzare l’intero ambiente con tinteggiature e decorazioni delle pareti, Igor ha realizzato anche tutte le insegne. Il titolare di One off partecipa molto spesso a fiere di settore per aggiornarsi continuamente sulle ultime novità. All’inizio del suo percorso lavorativo le richieste erano molto più semplici, i clienti desideravano perlopiù ambienti asettici caratterizzati da muri del tutto bianchi, oggi le richieste sono molto più particolari e le decorazioni più ricercate. Nell’immediato futuro la One Off si specializzerà anche in pareti a cascata, giardini verticali e allestimenti con lame di luce.