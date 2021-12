Sanremo: tra poco in campo Sanremese e Imperia, tifoserie separate da un nutrito schieramento di agenti (Foto e Video)

Sta per iniziare l’attesissimo derby di Serie D, tra Sanremese e Imperia, al Comunale della città dei fiori. Da Imperia sono arrivati molti tifosi che, come sempre sono stati fatti scendere in treno a Taggia e poi scortati a Sanremo fino all’ingresso della curva ospiti.

Sul posto molti agenti di Polizia e Carabinieri e una zona ‘cuscinetto’ creata sull’Aurelia fino all’ingresso principale dello stadio, dove invece sono entrati i supporters locali. Non sono stati segnalati problemi o scontri e ora la partita inizierà regolarmente.

(Nelle foto e le immagini di Tonino Bonomo e Alberto Ponte, la situazione fuori dallo stadio)