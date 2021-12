I doni di Fondazione Airc danno nuova energia alla ricerca sui tumori infantili

Per tutto il mese di dicembre il dono diventa ancora più importante e prezioso. Possiamo regalare gioia a chi amiamo e dare forza alla ricerca nel segno di AIRC per cambiare il futuro di tanti bambini e delle loro famiglie, sostenendo i progetti sui tumori infantili.

«Siamo nel 2014, Simone ha 10 anni, a una festa di compleanno cade e si fa male al piede sinistro. Gli accertamenti portano alla diagnosi di sarcoma di Ewing al primo stadio. Non c’è tempo da perdere». A parlare è Ilaria, che ripercorre gli anni di terapie affrontate assieme al figlio. «Siamo entrati nel vortice della malattia completamente impreparati. Per fortuna un team di medici ci ha preso per mano e si è preso cura non solo di Simone, ma anche di noi». Oggi Simone ha 16 anni, frequenta la seconda liceo scientifico. «A chi sta vivendo una situazione simile alla mia dico di essere coraggiosi, perché la ricerca può salvare la vita, come ha fatto con me».

Tutto in un dono è il messaggio di AIRC per Natale. Possiamo sostenere la ricerca sui tumori infantili con i regali solidali disponibili sullo shop online o con una donazione libera a Fondazione AIRC. Questo dono, non solo materiale, è soprattutto un gesto capace di donare nuovamente la vita, attraverso i progressi della ricerca, a bambini e adolescenti con tumore, per guardare con fiducia al futuro, in autentico spirito natalizio.

In Italia ogni anno il cancro colpisce circa 1.400 bambini fino ai 14 anni e 800 adolescenti tra i 15 e i 19 anni. Grazie all’impegno di medici e ricercatori, oggi circa l'82% dei bambini e l'86% degli adolescenti è in vita cinque anni dopo la diagnosi. Attualmente Fondazione AIRC sta sostenendo 39 progetti e 8 borse di studio specifici sui tumori pediatrici, per sviluppare terapie sempre più efficaci, personalizzate e meno tossiche per i piccoli pazienti, con un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro. Ma non basta, perché mancano terapie specifiche per alcuni tipi di tumore molto rari che colpiscono i bambini.

AIRC mette a disposizione dei genitori una guida per rispondere alle domande più comuni che sorgono dopo una diagnosi di tumore al proprio figlio, o nel corso delle cure. La guida è online qui

Numerose proposte gourmet e lifestyle, dall’olio extravergine d’ oliva alle marmellate di arancia, dalle borracce alle tazze “mug”, allo zaino, fino alle cartoline elettroniche, tutte disponibili online su nataleairc.it. Le proposte solidali sono pensate anche per le aziende che desiderano condividere con i propri dipendenti e clienti un messaggio concreto di speranza con prodotti confezionati e personalizzati appositamente. Ordinando entro il 10 dicembre 2021 i doni arriveranno direttamente al destinatario in tempo utile per le festività.

Possiamo sostenere i progetti sui tumori infantili di Fondazione AIRC anche con una donazione libera su airc.it oppure con bonifico bancario, bollettino postale e da telefono fisso e cellulare al 45521.

Banco BPM, Partner Istituzionale di AIRC, in occasione del Natale conferma il suo impegno a sostegno della campagna “Tutto in un dono” partecipando alla diffusone del messaggio attraverso i propri canali e promuovendo i regali solidali AIRC alla propria rete di aziende e di imprese, con l’obiettivo di unirsi nella missione comune di sostenere il finanziamento della ricerca sui tumori pediatrici.

Gli appassionati di design e di moda troveranno sul sito lovedesign.airc.it una prestigiosa vetrina con oltre 4.000 oggetti donati ad AIRC dai marchi più noti del settore in occasione di Love Design®, iniziativa biennale organizzata dal Comitato Lombardia di Fondazione AIRC insieme ad ADI, Associazione per il Disegno Industriale.

AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a oltre 5.000 ricercatori - 61% donne e 51% ‘under 40’ - le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In oltre 50 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e seicento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 15 gennaio 2021). Informazioni e approfondimenti su airc.it

