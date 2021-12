Sanremo: dalle 16.30 lo spettacolo natalizio per l'accensione dell'albero e delle luminarie in città

Inizierà alle 16.30 la festa per l’accensione delle luminarie a Sanremo. Un momento che torna dopo lo stop dello scorso anno a causa del Covid e che ci riporta finalmente ad una quasi ‘normalità’ delle feste di fine anno.

Quello scorso è stato un periodo festivo condito principalmente dai numeri di malati e purtroppo anche di decessi, senza dimenticare le chiusure che hanno portato a un 31 dicembre ‘deserto’ in tutta la città. Quest’anno c’è una recrudescenza del virus ma, anche grazie ai vaccini è meno impattante e, grazie al ‘Green Pass’, le attività sono aperte e ci si augura possano rimanerlo anche per serate e cenoni del 31.

Oggi pomeriggio, con l’accensione dell’albero di luci in piazza Colombo e delle luminarie della città, Sanremo si vestirà di Natale, per lo shopping di fine anno, già iniziato ieri con tanta gente nelle vie del centro. Via Matteotti, in particolare, svelerà un lato inedito grazie ad un’illuminazione ad effetto che le permetterà di cambiare volto.

E sarà la musica ad accompagnare all’evento che, di fatto, dà il via a ‘Racconti di luce’, il progetto proposto dall’assessorato al turismo guidato da Giuseppe Faraldi in collaborazione con le associazioni di categoria: dalle 16.30, è prevista l’esibizione dell’Orchestra Note Libere e, a seguire, spazio ai bimbi del coro Sanremo Musica 2000 per arrivare al momento dell’accensione dell’albero di luci e delle luminarie da parte proprio di due bambini del coro. In conclusione i canti natalizi sempre a cura del coro Sanremo Musica 2000

Il pomeriggio sarà condotto da Maurilio Giordana e verrà allietato da un misterioso personaggio interpretato da Salvatore Stella e dalla presenza di Babbo Natale e il suo Elfo. Previsti anche effetti speciali tipicamente natalizi. In città oggi ci saranno anche Babbo Natale e un elfo per distribuire caramelle ai bambini.