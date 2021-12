Ventimiglia: da domani alle 14 e per tutte le feste mascherine obbligatorie in alcune zone de centro

Da domani mascherine obbligatorie all’aperto anche a Ventimiglia. Il comune della città di confine, infatti, ha deciso di emanare l’ordinanza specifica, che sarà attiva da domani alle 14 alle 24 di giovedì 6 gennaio nelle seguenti zone: mercato ortofrutticolo e ittico cittadino, area mercato settimanale, durante le fiere e ogni altro mercatino anche natalizio, alle fermate dei bus, durante le code in attesa di entrare in un luogo al chiuso dove è sempre obbligatorio l’uso della mascherina, durante qualsiasi evento, manifestazione, spettacolo che comporti aggregazione di persone.

Il comune ricorda che l’uso della mascherina è sempre consigliato all’aperto nelle piazze e vie maggiormente frequentate per lo shopping e il passeggio; che la mascherina va indossata, sempre e obbligatoriamente, in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compreso i mezzi di trasporto pubblico e in tutte le situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti; che è sempre obbligatoria, all’aperto in ogni luogo e al chiuso, qualora dall’attuale zona bianca passassimo in zona gialle, arancione o rossa; che è fatto obbligo di indossare la mascherina anche negli esercizi pubblici se non seduti al tavolo.

L’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie è escluso:

- ai bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

- ai clienti seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi nel rispetto della normativa in vigore stabilita per l’attività in materia.

Domani sarà pubblicata l'ordinanza completa.

Ventimiglia, quindi, si adegua ad altre città della nostra provincia, come Sanremo, Ospedaletti e Bordighera.