Sanremo: fa 'strike' in via Feraldi, divelti alcuni dissuasori nella notte. Le telecamere per risalire al colpevole (Foto)

Un altro danno, nella notte in via Feraldi nel pieno centro di Sanremo, dove un mezzo ha divelto alcuni dissuasori. Il fatto, come detto, è avvenuto stanotte anche se non ci sono notizie relative a gravi incidenti con feriti.

E’ probabile che, chi ha fatto ‘strike’ dei paletti sia poi fuggito via. Ma, nella zona sono presenti diverse telecamere e, quindi, non è da escludere che le forze dell’ordine possano facile e rapidamente risalire al responsabile, che ha lasciato sul marciapiede un danno importante.