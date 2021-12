Riva Ligure: deciso aumento di contagiati, chiusa fino al 14 dicembre la Primaria 'Sandro Pertini'

Aumento considerevole di contagiati da Covid-19, alla Scuola Primaria ‘Sandro Pertini’ di Riva Ligure. La presunta fonte di contagio è riconducibile proprio all’ambito scolastico.

Per questo e per ragioni di salute pubblica il Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, ha disposto la chiusura dell’intero plesso fino al 14 dicembre. Gli alunni, che dovranno eseguire un tampone di controllo il 13 e 14 prossimi a un ‘drive through’, continueranno le attività didattiche a distanza secondo le direttive del dirigente scolastico.

“Sono nuovamente a ribadire – sottolinea il Sindaco Giorgio Giuffra - come i vaccini rappresentino lo strumento più efficace per prevenire i decessi e lo sviluppo di patologia grave. Vaccinarsi è, oltre che la miglior strategia per proteggersi, un atto di solidarietà e senso civico. Nessuno, quindi, abbia esitazione ad aderire alla campagna di immunizzazione in corso”.