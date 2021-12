Intervento dei vigili del fuoco di Imperia in via De Magny. I soccorsi sono stati attivati in quanto un'anziana è caduta in casa.

La donna fortunatamente è riuscita a chiedere aiuto e sul posto sono giunti i pompieri insieme ai volontari della Croce Rossa e ai sanitari del 118.

Per accertamenti sanitari l'anziana è stata trasportata in ospedale in codice giallo di media gravità.