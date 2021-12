Covid-19, 83 nuovi contagiati in provincia di Imperia dove si registra un lieve calo dei ricoverati in ospedale

Sono 486 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.178 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 10.116 tamponi antigenici rapidi.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 83, a Savona 110, a Genova 237 mentre a La Spezia 49. Sette sono invece, i casi non riconducibili a persone residenti in Liguria. Negli ospedali liguri si registrano, in totale 194 pazienti, un ricovero in più rispetto a ieri, e di questi 22 sono in terapia intensiva, meno tre rispetto a ieri. Dei 22 ricoverati in terapia intensiva, 21 non sono vaccinati e uno solo è vaccinato e presenta patologie in comorbidità al Covid-19.

Nel distretto sanitario dell'Asl 1 imperiese poi, in totale i positivi sono 1206 mentre i ricoverati in ospedale calano leggermente, -2 rispetto a ieri, e sono 41 in totale. Di questi tre sono i posti occupati in terapia intensiva (-1 rispetto alle 24 ore precedenti). Le persone in sorveglianza attiva presso il proprio domicilio sono 825, +7 rispetto a ieri.

Tamponi processati con test molecolare: 1.843.427 (+4.178)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.261.307 (+10.116)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 125.103 (+486)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.800 (+112)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1206 (+43)

Savona 1.121(+26)

Genova 3.317 (+29)

La Spezia 850 (+8)

Residenti fuori regione o estero 96 (+1)

Altro o in fase di verifica 210 (+5)

Totale 6.800 (+112)

Ospedalizzati: 194 (+1); 22 (-3) in terapia intensiva*

Asl 1 - 41 (-2); 3 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 49 (-)3; 6 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 33 (+4); 4 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 33 (-1); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 1 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 25 (-3); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 11 (+2); 3 (-)in terapia intensiva

*21 non vaccinati e 1 vaccinato (con comorbidità)

Isolamento domiciliare: 5.099 (+287)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 113.833 (+374)

Deceduti: 4.470 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 826 (+7)

Asl 2 - 971 (+6)

Asl 3 - 1.416 (+22)

Asl 4 - 519 (+222)

Asl 5 - 559 (+131)

Totale - 4.291 (+287)

Dati vaccinazioni 5/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.636.603

Somministrati: 2.525.773

Percentuale: 96%