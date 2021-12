Ventimiglia: l'Assessore Palmero e il Sindaco sul futuro dei servizi ora all'ex Convento delle Canonichesse

Come sarà il futuro dei servizi ora concentrati nell’ex Convento delle Canonichesse e nei locali adiacenti a Ventimiglia? Sull’argomento interviene l’assessore ai Servizi sociali ed educativi Eleonora Palmero visto che, come noto, l’Amministrazione ha avviato un percorso di valorizzazione degli immobili in questione, tutti di proprietà comunale, in gran parte oggi abbandonati o in condizioni fatiscenti e certamente sottoutilizzati e necessitanti di azioni di manutenzione e recupero molto significativi.

I locali, oltre l’uso ancora scolastico, sono utilizzati per il ‘Centro Alzheimer’, uno dei pochi centri specializzati per gli anziani colpiti da questa malattia, e per servizi aperti ai giovani, tra cui il centro giovanile realizzato dalla prima Amministrazione Scullino.

“Negli stessi spazi si svolgeva anche il progetto ‘Spazio ZeroSei’, per i bambini da zero anni a sei anni, che purtroppo - comunica l’assessore Palmero - non è stato più finanziato come era successo in passato che consentiva a più comuni e realtà associative di operare per i piccolissimi. Il mancato finanziamento non è limitato al Comune di Ventimiglia e quindi lo dobbiamo subire ma abbiamo, dice l'assessore, idee nuove e altrettanto di qualità”.

“L’idea dell’Amministrazione - sottolinea l’Assessore insieme al Sindaco Scullino - è quella di consentire ai privati, previa gara pubblica, di promuovere progetti medico-alberghieri di alta qualità che possano dare lustro e lavoro al nostro Centro storico e a tutta la città, senza perdere i servizi educativi e sociali oggi insediati, anzi migliorandoli. Favorire il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni ha la finalità di garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità sociali, cognitive, emotive, affettive, relazionali in un ambiente professionalmente qualificato, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, sociali e culturali, su questi obiettivi si svilupperà il nuovo progetto che il Comune di Ventimiglia vuole sviluppare, in sostituzione del non finanziato progetto ‘Spazio Zero sei’.”

Dalle iniziative dei privati si potranno ottenere finanziamenti per circa 1,5 milioni che verranno utilizzati per il progetto, sfruttando nuovi locali nel centro storico, come quello in corso di esproprio sotto la piazza della Cattedrale e gli spazi nel nuovo centro scolastico in zona Funtanin dove, a breve, partiranno i lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico per i tre livelli della scuola primaria, compreso la scuola dell’infanzia.

Il nuovo Centro Alzheimer, con maggiori spazi e servizi, verrà realizzato in via Lamboglia, nei locali liberati dall’Asl e oggi utilizzati per il centro vaccinale che riaprirà la settimana prossima. A brevissimo partirà poi la gara per affidare la realizzazione del nuovo centro culturale e ricreativo per la terza età, che verrà costruito in via Veneto, vicino alla palestra ex Gil.