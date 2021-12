Arma di Taggia: un'adozione di cuore per i gattini Zucchero e Pepper

Lei si è fatta sentire con un piccolo miagolio, l’ho vista e con quegli occhietti ho capito che non avrebbe mai potuto vivere da sola. L’ho raccolta da terra ed ha iniziato subito a farmi le fusa. Le ho detto: sei dolce come uno zuccherino ed è proprio questo il suo nome ZUCCHERO. Vicino a lei c’era suo fratello a difenderla PEPPER.

Con l’aiuto di tante volontarie, sono subito iniziate le numerose cure per cercare di salvarle gli occhi, ma un occhietto purtroppo si è dovuto far togliere. Zucchero continua le cure per cercare di salvare l’occhietto rimastole. Pepper è sempre stato al suo fianco giocando di continuo con lei, sapendo bene di dover essere delicato per non farle male. Per loro si cerca un’adozione di coppia perché inseparabili.

Per informazioni potete telefonare a Emanuela al numero 3393670333 o a Patricia al numero 347 0083729