VERSO IL DERBY, viglia della 'partitissima': i convocati di Sanremese e Imperia

Sanremese-Imperia sarà un derby che dirà tanto sulla stagione delle due squadre. Un pareggio serve a poco o nulla ad entrambe.

La 'partitissima' valevole per la quattordicesima giornata di Serie D, girone A, andrà in scena allo stadio 'Comunale' di Sanremo, con fischio d'inizio previsto per le ore 15:00 di domenica 5 dicembre. Dirigerà l'incontro il signor Felipe Salvatore Viapiana, della sezione di Catanzaro, e sarà coadiuvato dai signori Simone Marconi, della sezione di Lucca, e da Andrea Raimo, di Empoli. Quest' ultimo era già stato guardalinee nel match di Coppa Italia vinto dai matuziani per 0-2 a Vado.

Gli ultimi due precedenti sono terminati a favore dei biancoazzurri, entrambi per 2-1. Nel derby del 'Ciccione' dello scorso settembre, in coppa, segnarono Coppola per gli imperiesi e, due volte, Diego Vita.

La Sanremese arriva da due sconfitte e un altro incidente potrebbe seriamente pregiudicare il percorso verso la promozione. E chissà quali scenari si aprirebbero. Tra i biancoazzurri mancheranno sicuramente i giovani Maglione e Pellicanò, finiti sotto i ferri la scorsa settimana.

L' Imperia cerca la vittoria per svoltare dal periodo negativo e risollevarsi dal terzultimo posto in classifica. Un pareggio, quantomeno, interromperebbe la striscia di quattro k.o. consecutivi.

In settimana, il centrocampista Di Lauri ha salutato la comitiva ma, è di questa mattina, l'arrivo di Lorenzo Losasso, esterno classe 2003.