Pallacanestro: battaglia fino al secondo supplementare, ma il Bc Ospedaletti batte lo Juvenilia Varazze

Dopo una battaglia durata due supplementari (76-72) il BC Ospedaletti riesce, con le unghie e con i denti, a far sua una partita infinita fatta di break e controbreak che hanno tenuto con il fiato sospeso gli spettatori presenti in via Isnart.

Gli orange partono forte e prendono un vantaggio anche di 14 punti ma il Varazze non demorde e con i suoi giocatori esperti pareggia e mette la freccia. Zunino e compagni tengono botta e potrebbero anche chiuderla nei regolamentari, ma questo non riesce e la partita si conclude al secondo supplementare per la gioia dei ragazzi di Archimede.

BC Ospedaletti: Cruz Salas 23, Zunino 18, Vivo 10, Formica 6, Fiore 6, Blasetta 5, Pesante 3, Bonomo 3, Di Caro 2. All. Archimede. Ass. Lupi.