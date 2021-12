L'Imperia Calcio ha acquisito in prestito dal Cittanova le prestazioni sportive di Lorenzo Losasso.

Nato a Napoli il 27 giugno 2003, Losasso è un esterno destro in grado, però, di giocare su ambo i lati del campo.

È cresciuto calcisticamente nella Reggina per poi trasferirsi in D dove ha collezionato 34 presenze tra la stagione 2020/2021 e quella in corso. A Lorenzo il benvenuto della società.