Calcio, Eccellenza. Domani derby Ospedaletti-Ventimiglia, Maiano: “Gara difficile, ma con la giusta mentalità ce la giocheremo alla pari”

Dopo il successo sul difficile campo del Finale, l’Ospedaletti si prepara per un’altra grande sfida. Domani alle 17 al centro sportivo di Camporosso gli orange ospiteranno il Ventimiglia per il derby ponentino del campionato di Eccellenza.

I granata sono reduci dalla sconfitta di domenica scorsa contro il Pietra Ligure e navigano in zona playoff a quota 17 punti frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

“La squadra sta bene, dopo la vittoria di domenica c’è un ritrovato entusiasmo, abbiamo anche recuperato molti degli infortunati - dichiara mister Christian Maiano alla vigilia - affrontiamo una partita molto difficile contro una delle squadre più attrezzate del girone, ma con la mentalità giusta ce la possiamo giocare alla pari. Veniamo da una settimana piena di entusiasmo, i ragazzi hanno lavorato molto e sono stati sempre presenti al campo. Ieri sera mi hanno anche chiesto di allungare l’allenamento, è la prova che hanno voglia di fare bene”.

Per il match di domani mister Maiano dovrà fare a meno del solo Maurizio Alberti in difesa.

Arbitra l’incontro il sig. Anton Giulio Ermini della sezione di Genova coadiuvato da Matteo Durante (Genova) e Walter Nicastro (Genova).