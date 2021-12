Pallamano: debutto anche per gli Under 11 in casa Abc Bordighera, in campo anche gli under 15 (Foto)

Una bella e divertente giornata di pallamano giovanile al Pala Biancheri di Bordighera dove hanno debuttato gli under 11 in una partita contro gli omologhi del San Camillo Riviera Imperia. I ragazzi si sono ben difesi di fronte ad un avversario con più anni di esperienza.

Nelle categorie dei piccoli il risultato riveste una importanza minore dove il vero piacere è quello di apprendere le basi di uno sport di squadra divertente come la pallamano. Sotto gli occhi delle preparatrici Bastianelli, Gagliolo e Conte, del coordinatore e preparatore portieri Antoniol e del responsabile del progetto ‘Levant 06’, Daniel Daragon, sono scesi in campo: Simone Colletta, Thomas Fadda, Alessandro Milidona, Heredia Timori Evans Rene, Giacomo Spolverini, Condrò Alessio e Fabio Fiandrino.

In seguito si è disputata una bella amichevole fra gli Under 15 e i coetanei del Monaco: l’incontro si è svolto nell’arco di tre tempi da venti minuti. Dopo il primo tempo disputato con le formazioni tipo, concluso sul punteggio di 12-9 per il Monaco, si sono disputati i tempi successivi con squadre miste maschi e femmine, dove accantonata l’importanza del risultato si è dato sfogo al puro divertimento ed al piacere di stare assieme.

L’amichevole era stata concordata precedentemente in occasione della seconda giornata del campionato under 15 maschile francese presso il palazzetto dello sport di Monaco dove l’Abc ha concluso subendo un risultato di 30-13. Il massimo impegno per tutta la partita, e l’emozione del campo Monegasco, non sono stati sufficienti per un buon risultato di superiorità, mentre sono risultati positivi i nuovi schemi di gioco provati durante gli allenamenti, che hanno incoraggiato il coach Giribaldi ed i dirigenti presenti.

Al termine dell’ incontro, preparatori, dirigenti e familiari degli atleti sono stati cordialmente invitati ad assistere all’ incontro di campionato Nazionale 2 Francese fra il Monaco e il Guhierand Granges, seconda in classifica nel campionato, un match bellissimo al termine del quale il Monaco ha prevalso per 29-28.

(Foto di Eugenio Conte)