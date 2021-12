Calcio: biglietti per Sanremese-Imperia acquistabili solo oggi e domani, l'invito degli 'Irriducibili'

Il gruppo degli Irriducibili Sanremo, ribadiscono l'importanza di acquistare i biglietti per l'incontro Sanremese-Imperia soltanto in prevendita, alla segreteria del Comunale (oggi e domani dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30).

I botteghini domenica resteranno tassativamente chiusi e non sarà assolutamente possibile acquistarli. “Raccomandiamo a tutti i tifosi biancazzurri – evidenziano i supporters - di affrettarsi ad acquistare i tagliandi onde evitare di non poter assistere a questo incontro che, come da tradizione, ha un'importanza fondamentale. Questa non è una partita, questa è ‘la partita’! Quindi, nonostante le note restrizioni in questo particolare periodo, andiamo tutti allo stadio a sostenere i nostri ragazzi”.

Sarà permesso anche alla tifoseria nero-azzurra di venire a Sanremo: “Quale occasione migliore – terminano gli Irriducibili - per poterci confrontare direttamente con i nostri cugini, lontano dai soliti social e dagli sfottò da tastiera”. I tagliandi (ingresso unico in Gradinata con Green pass o tampone negativo effettuato entro le 48 ore) costano 10 euro (ridotto per studenti e under 18, 5 euro).