Elezioni, Baggioli (Forza Italia): “Claudio Scajola è il nostro centravanti numero 10. E su Toti...”

“Oggi in provincia di Imperia ci troviamo in una situazione per la quale il miglior giocatore che poteva essere messo in campo da centravanti con la maglia 10 è Claudio Scajola”. A dichiararlo è il commissario provinciale di Forza Italia Simone Baggioli, durante un’intervista a ‘2 ciapetti con Federico’, in risposta all’attacco del segretario del PD Cristian Quesada.

“Dico questo non per la stima personale che ho per lui, ma per una questione oggettiva – ha detto Baggioli - Claudio Scajola è l’unica persona ad avere una capacità politica ed amministrativa diversa da quella di tutti gli altri candidati che potevano ricoprire questo ruolo”.

Scajola ha incassato anche l’appoggio del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, un’alleanza che alla vigilia non era del tutto scontata. Cosa ne pensa Baggioli? “Credo che anche il presidente Toti abbia compreso che per il nostro territorio ci fosse bisogno di persona come Scajola in grado di risolvere i problemi. Mi tengo magari da parte le precedenti idee che si era fatto su Claudio, perchè ha capito che c’è bisogno di voltare pagina”.

Guarda l’estratto dell’intervista:

Guarda la trasmissione integrale (con un confronto con il segretario provinciale del Partito Democratico Cristian Quesada):

