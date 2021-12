Ventimiglia: partirà il 7 dicembre il mercatino natalizio nella ‘nuova’ via Aprosio pedonale’

Partirà dal giorno 7 dicembre e durerà fino al 9 gennaio 2022, il mercatino di Natale della città di confine. La particolarità è che si tratterà del primo mercatino natalizio che si svolge nella nuova via Aprosio, nuova in senso pedonale poiché è stata chiusa al traffico dall'amministrazione e resa zona di passeggio per cittadini e turisti.

La notizia che la suddetta via diventasse zona pedonale non è piaciuta a tutti, specialmente a chi la considerava arteria importante per il traffico cittadino spesso sotto stress.

Il vicesindaco Simone Bertolucci, ad oggi, conferma il successo di via Aprosio in quanto luogo pedonale, che bene si presta a manifestazioni ed eventi di questo genere ed è fiducioso per il prossimo evento natalizio: "Risposta positivissima, grande partecipazione del pubblico già per il mercatino del brocante e mi aspetto un grande successo anche per quello di Natale, poi il clima natalizio è già di per sé un clima festoso, speriamo, sono incuriosito da cittadino. Lunedì arrivano le casette, martedì partiamo.

Nel 2022, in accordo col Sindaco e l'amministrazione, faremo un calendario, dedicato a via Aprosio, di manifestazioni di carattere fieristico e di mercato perché abbiamo notato che è ben predisposta a questo tipo di eventi. Continueranno i mercatini del brocante, secondo un planning stabilito ed ho già proposte per fiere a taglio enogastronomico nella tarda primavera.

Il mercatino di Natale è il banco di prova definitivo, anche per considerare via Aprosio come una sorta di piazza cittadina, visto che ad oggi Ventimiglia non ne ha una vera e propria".