Ventimiglia: domani a Sant’Agostino la presentazione del libro ‘Di un amor divino’

Domani alle 17.30, al Salone Parrocchiale (secondo piano del Chiostro di S. Agostino), in via Cavour-piazzetta Ettore e Marco Bassi a Ventimiglia, sarà presentato il libro ‘Di un Amor Divino’, scritto da Roberto Capaccio e Luigi Tabarini, su un progetto artistico e illustrazioni di Viviana Trentin.

Si tratta di un romanzo d'amore, pubblicato da Alzani di Pinerolo, formato da diciotto racconti redatti alternativamente dai due autori, due storie separate ma collegate che si "palleggiano" quasi fosse una partita a tennis tra i due scrittori e che poi confluiranno in un'unica trama sentimentale soprattutto ambientata sulle Colline del Prosecco, dove la cultura vitivinicola, l'ambiente e i sentimenti più puri sono i veri protagonisti del narrare.

La presentazione è promossa dal Lions Club e patrocinata dal Comune di Ventimiglia. Introdurrà la dott.ssa Senia Seno, già Governatore Lions, sono inoltre attesi contributi da Piefranco Marrandino attuale Governatore Lions del Distretto Lions 108 Ia3 e, sul tema enologico ambientale delle Colline del Prosecco, un intervento del sommelier Giovanni Carlo Orengo, delegato provinciale dell'Associazione Italiana Sommellier.

L'opera era già stata illustrata a ottobre nel programma ufficiale delle presentazioni dell'ultima edizione Salone del Libro di Torino.

L'autore Roberto Capaccio, funzionario comunale, residente nell'estremo Ponente Ligure è persona conosciuta sia per l'impegno socio-culturale che come scrittore. Luigi Tabarini, abita a Vittorio Veneto (TV), è un commerciante di vini che ha al suo attivo la pubblicazione di vari libri ed è pure un apprezzato blogger. Viviana Trentin risiede a Brema (Germania) ma è originaria di Conegliano (TV), diplomata ISEF insegna nelle scuole pubbliche della Bassa Sassonia (Germania) educazione fisica e danza; esperta coreografa, disegnatrice e pittrice ha al suo attivo pubblicazioni e mostre in Italia, Francia, Germania e Principato di Monaco. Con Roberto Capaccio aveva pubblicato, sempre tramite Alzani, nel 2016, il romanzo Viaggiando in Riviera: disegni e racconti di frontiera, con Luigi Tabarini il libro Animaletti Dispettosi e con Enzo Barnabà il Passo della Morte.