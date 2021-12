Sanremo: domani pomeriggio la presentazione del libro ‘Io torno di notte. Lettere tra l’Italia e il Perù dal 1914 al 1947’.

Domani pomeriggio alle 17, al Museo Civico di Sanremo nella nuova sede di Palazzo Nota (Piazza Alberto Nota, 2), si terrà la presentazione di ‘Io torno di notte. Lettere tra l’Italia e il Perù dal 1914 al 1947’.

La presentazione è a cura di Mario Ferrando, con testi di Emanuele Banfi e Federico Croci (La Vita Felice, Milano 2020), del ponentino di Villa Viani Giovan Battista Viani. Classe 1881, emigrato in Perù, Giobatta o Baccicin è autore di un diario e di un notevole carteggio, che raccontano, come scrive Emanuele Banfi: “Moltissime cose: dal viaggio per l’Atlantico tra gente varia (ballerine spagnoleggianti, chanteuses francesizzanti, coppie distinte ma anche qualche signora ‘disinvolta’ e persino un prete ‘disinvolto’...) all'impatto con l’ambiente sudamericano, dalle condizioni di vita di emigranti dell’America Latina nei primi decenni del secolo scorso ai riflessi che grandi fatti della storia mondiale ebbero sia sulla vita della famiglia di Baciccin che, più ampiamente, sul quadro sociale italiano e internazionale”.

A dialogare con il curatore, Mario Ferrando, presente in sala, sarà Fabio Barricalla. I posti a sedere sono limitati ed è richiesto il Green-Pass all’ingresso.